Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Kazan şəhərində çox sayda ölümünə səbəb olan silahlı terror aktını qınayan bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik bəyanatında hücumda həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralananlara şəfa diləyib.

“Dost Rusiya Federasiyasına və Tatarıstan xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk”,- XİN-in bəyanatında qeyd olunur.

