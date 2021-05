Paşinyanın təyyarəsi qanunsuz olaraq Rusiyadan nə daşıyıb? - TƏFƏRRÜATLAR

Paşinyanın təyyarəsi qanunsuz olaraq Rusiyadan hərbi yük daşıyıb.

Metbuat.az Oxu.az saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Calibre.az saytı yayıb. Əldə edilən məlumatlara əsasən bu il may ayının 5-də rəsmi İrəvan zirehli gödəkçələrin Rusiyadan Ermənistana gətirilməsini həyata keçirib. Üstəlik, bunu Gürcüstanın hava məkanından istifadə edərək “Bort № 1”in vasitəsi ilə həyata keçirib.

Xatırladaq ki, Gürcüstan Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş zirehli gödəkçələrinin öz ərazisindən keçirməsinə imtina etmişdi.

Belə ki, Gürcüstan sərhədçiləri mayın 1-də yük maşınlarında daşınan zirehli gödəkçələrin Rusiya ərazisindən Ermənistana göndərilməsinə icazə verməyiblər.

Martın 5-də Moskvadan göndərilən zirehli gödəkçələrin olduğu iki yük maşını bir aydan çox müddət ərzində Rusiya-Gürcüstan sərhədinin “Yuxarı Lars” nəzarət-keçid məntəqəsinin neytral zonasında qalıb. Martın 28 isə Gürcüstan sərhədçiləri sürücülərin bütün sənədlərini əllərindən alıb.

Sərhəddə bir aydan çox müddətdə qalan yük sonra yenidən Rusiyaya göndərildi.

Görünür Ermənistandakıların ağılına bu məsələnin Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasına standartlarına zidd olmasına baxmayaraq, yüklərin “Bort №1”lə daşınmasından daha yaxşı variant gəlməyib.

Bizə məlum olub ki, 29 aprel tarixində “701” qeydiyyat nişanlı “Airbus A319-132” təyyarəsi İrəvandan havaya qalxaraq baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı və onun rəhbərlik etdiyi rəsmi heyəti Avrasiya İqtisadi Birliyinin Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirakını təmin etmək üçün Kazana uçub.

Daha sonra mətbuatda yayılan məlumatda qeyd olunurdu ki, erməni nümayəndə heyətinin Kazandan İrəvana qaytarmalı olan təyyarədə texniki nasazlıq yaranıb və erməni rəsmilərinin başqa bir təyyarədə ölkəyə qaytarılmasına qərar verilib.

Eyni zamanda, sözügedən təyyarə təmir üçün Kazanda qalıb.

Calibre.az-ın diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata əsasən, Ermənistan tərəfi mövcud vəziyyətdən istifadə edərək Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə “Bort № 1” təyyarəsini Vladikavkaza göndərərək Ermənistan müdafiə nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş və əvvəllər Gürcüstan ərazisindən Ermənistana buraxılmayan zirehli gödəkçələrin daşınması üçün istifadə edib.

Flighradar24.com-un məlumatına görə, “Bort № 1” mayın 5-də Kazandan havaya qalxıb və Vladikavkaz hava limanına qısamüddətli eniş edib.

Saat 13:17-də təyyarə Şimali Osetiyanın paytaxtına enib, oradan, saat 16:46-da qalxaraq Gürcüstan ərazisindən tranzitlə İrəvana uçub və saat 18:06-da eniş edib.

Beləliklə, erməni tərəfi bir daha humanitar yardım bəhanəsi ilə prezidentin rəsmi təyyarəsindən istifadə edərək bütün hüquqi normaları kobud şəkildə pozub, həmçinin Gürcüstan hakimiyyətinin qadağalarına məhəl qoymayaraq ölkəyə qanunsuz olaraq hərbi məhsulları daşıyıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu, ilk belə hal deyil. Belə ki, 3 oktyabr 2020-ci ildə Qarabağdakı döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan hökuməti Moskva-İrəvan marşrutu üzrə nəzərdə tutulan rəsmi təyyarədə hərbi məhsulların Gürcüstanın hava məkanından istifadə edərək ölkəyə daşınmasını həyata keçirib.

Bu hərbi yüklərin çatdırılmanı həyata keçirmək üçün Ermənistan baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan 3 oktyabrda Moskvaya bir günlük işgüzar səfər edib.

