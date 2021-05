Qəzza zolağından İsrailə atılan raketlər nəticəsində 2 qadın həlak olub. 7 yaralı var.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail polisi açıqlama verib. Mərmilər Aşdod və Aşkelon şəhərlərinə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.