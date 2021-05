Bakıda maşın qaçıran şəxslər tutulub

Nərimanov Rayon Polis İdarəsi 16-cı Polis Bölməsinə mayın 10-da rayon ərazisində yerləşən avtomobil salonlarının birindən dövlət qeydiyyat nişanlı olmayan “Mercedes” markalı avtomobilin qaçırılması barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az DİN-in saytına istinadən xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən paytaxt sakinləri İ.Hüseynov və İ.Sadıqov avtomobillə birlikdə saxlanılıblar.

Nərimanov RPİ tərəfindən araşdırma aparılır.

