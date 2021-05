Rusiyaya məxsus Miq-31 qırıcısı Barens dənizi üzərindən ölkə sərhədlərinə yaxınlaşan Norveçə məxsus hərbi laynerin qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, radarlar “yad təyyarəni” müəyyən etdikdən sonra MİQ-31 havaya qaldırılıb. Müdaxilədən sonra Norveç təyyarəsi geri qayıdıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

