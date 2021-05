Ermənistanda seçki kampaniyasının vaxtı MƏLUM OLDU

Ermənistanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar seçki kampaniyalarının başlanma vaxtı məlum olub. Partiyalar kampaniyalara 7 iyunda başlaya biləcəklər.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, qərar bu gün ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilib.



"Partiyalarla bloklar seçki kampaniyasına 7 iyunda başlayacaq və 18 iyunda sona çatdıracaqlar", - deyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Tiqran Mukuçyan bildirb.



Xatırladaq ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan 20 iyun üçün növbədənkənar parlament seçkilərinin təyin edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.