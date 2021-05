Müğənni Afət Fərmanqızı atasının görkəmli alim olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailəsindən danışan xanım ifaçı bunları deyib:

"Atam Fərman Həsənov alim olub. Ulu öndər Heydər Əliyev atamı elm sahəsindəki fəaliyyətinə görə "Xalqlar dostluğu" ordeni ilə təltif edib. Özüm də ixtisasca biologiya-kimya müəlliməsiyəm. İki universitet bitirmişəm".

