Rusiya Rumıniyadakı diplomatının deportasiya edilməsinə cavab olaraq Rumıniyanın Moskvadakı səfirliyinin müdafiə məsələləri üzrə attaşenin köməkçisi Q.İliyeskunu "persona non qrata" elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rumın səfir Kristian İstrate Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq bu barədə məlumatlandırılıb.

İliyesku 72 saat ərzində Rusiya ərazisini tərk etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.