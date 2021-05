ABŞ, Fransa və Yaponiya ordusunun elit bölmələri ilk dəfə olaraq şəhər şəraitində döyüş əməliyyatlarının aparılması üzrə birgə təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təlimlər Yaponiyanın cənub-qərbindəki Küsü adasındakı poliqonda baş tutacaq.

Təlimdə təxminən 220 xüsusi təyinatlı hərbçi iştirak edəcək. Bu məqsədlə hərbi poliqon xüsusi olaraq hazırlanıb.

Hərbi təlimlərə may ayının 17-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.