Sabah Ramazan ayının 29-cu, sonuncu günüdür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 12-də Bakıda imsak saat 03:48-də, iftar isə saat 20:02-dədir.

Ramazan ayının 28-ci gününün duası:

"İlahi, məni bu ayda öz rəhmətinlə əhatə et, mənə müvəffəqiyyət və ismət müəssər et, qəlbimi töhmət zülmətlərindən pak et, ey öz mömin bəndələrinə mehribanlıq göstərən Allah!"

