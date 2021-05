Milli Onkoloji Mərkəzin tanınmış həkimi, ginekoloq onkoloq Sevil Məmmədova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sevil Məmmədova Milli Onkologiya Mərkəzində Qadın Sağlamlıq şöbəsinin" Şişönü xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi" şöbəsinin ginekoloqu idi.

O, 40 ilə yaxındır ki,Milli Onkologiya Mərkəzində çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.