"Bağlansa belə umrumda deyil" - Zaur verilişinin dayandırılmasından DANIŞDI

"Efir bu gün var, sabah yoxdur. Bir gün olmadi, dünya dağıldı? Zaur üçün də dünya dağılmadı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev "Bizimləsən" proqramında deyib. O, bir müddət əvvəl verilişinin yayımının bir günlük dayandırılmasından bəhs edir:

"Tamaşaçı da üç-beş günə unudacaq. Gedib başqa Zaur tapacaq. Həyatın reallığın qəbul edən biriyəm. Mənim üçün heç nə dəyişmədi, dəyişməyəcək də. Bir ildir efirə gələn olsaydım, nəsə təsir edərdi. 20 ilini efirə həsr edən üçün heç nə idi. Veriliş bağlansa belə umrumda deyil"./Axşam.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.