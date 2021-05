"Facebook”un təsisçisi Mark Zukerberq sosial şəbəkədə keçilərinin fotosunu yayıb.

O, bildirib ki, heyvanlara Bitkoin və Maks adlarını verib.

Zukerberqin postunu şərh edən istifadəçilər iddia ediblər ki, bu yolla o, kriptovalyutaya dəstəyini nümayiş etdirib.

Bildirilib ki, ayın sonunda şirkət səhmdarlarının toplantısı gözlənilir. İclasda bitkoinə ciddi yatırım edilməsi barədə qərarın veriləcəyi güman olunur.

