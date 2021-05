"Eurovision" təmsilçilərimizdən olan Safura Əliyevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Safura "İnstaqram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Onun bu fotosunda anası Nailə Əlizadə də yer alıb. O bu fotoya "Canım Anam" qeydini əlavə edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

big.az

