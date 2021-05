Rusiyanın Kazan şəhərindəki təhsil müəssisəsinə edilən silahlı hücum zamanı çəkilən videogörüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər məktəbin sinif otaqlarının birində qeydə alınıb.

İnsident nəticəsində 9 nəfər öldürülüb, 21 nəfər yaralanıb.

Hadisə ilə bağlı Tatarıstanda matəm elan olunub./Oxu.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.