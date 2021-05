“Həmas” radikal qruplaşmasının Qəzza zolağından atdığı raketlərdən biri İsrailin Eilat-Aşkelon neft boru kəmərinin üzərinə düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, xəttin üzərindəki iritutumlu neft çənlərinin birində güclü yanğın başlayıb.

