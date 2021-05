Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fonduna (“YAŞAT” Fondu) daxil olan vəsaitin məbləği açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyədək fondda 36 711 311,61 manat toplanıb.

Həmin vəsaitdən 16 505 729,93 manatı fiziki şəxslər, 20 205 581,68 manatı isə hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilib.

Fonda daxil olan vəsaitin 21 423 360,91 manatı xərclənib. Vəsaitin qalığı isə 15 287 950,7 manatdır.

