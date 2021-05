Tel-Əvivdə yaşayan azərbaycanlı ailənin qorxu və həyəcan dolu anlarının qeydə alındığı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmyerlimiz avtomobilindən düşən zaman, Fələstin tərəfindən Tel-Əvivə raketlər atılmağa başlanılıb. İsrailin raket hücumuna məruz qaldığı anlarda həmyerlilərimiz ailəsinə evdən çıxmamağ üçün səslənməyə başlayır. Görüntülərdə hiss olunur ki,şəhərdə dəhşətli bir qorxu hökm sürür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

