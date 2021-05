Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində Ramazan bayramı namazı qılınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Bakı Media Mərkəzi yayıb. Bayram namazı mayın 13-ü, saat 09:00-da qılınacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada mayın 12-i və 13-ü “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçirilir.

