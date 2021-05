ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken İsrail və Fələstinə güc tətbiq etməmək barədə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, tərəflər aralarından uşaqların da olduğu fələstin və israillilərin həyatına səbəb olan şiddətə son qoymalıdır.

“İsrail və fələstinlilər təhlükəsiz şəkildə bərabər hüquqlar çərçivəsində yaşamalı, demokratik dəyərlərə sahib olmalıdır” -deyə Blinken bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

