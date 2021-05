Çinin “Sinovac” şirkəti eyni adlı peyvəndin Türkiyənin də aralarında olduğu 5 ölkədə istehsal edilməsinə lisenziya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən açıqlama verilib. Məlumata görə, Türkiyə ilə yanaşı İndoneziya, Braziliya, Malaziya və Misir “Sinovac” peyvəndini istehsal edə biləcək. Bildirilib ki, peyvəndə olan tələbat qarşılanmadığına görə belə addım atılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

