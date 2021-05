Həmas təşkilatının silahlı bölməsi “Əl Qassam briqadası" növbəti dəfə İsrailə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdarlıqda İsrail qüvvələrindən iki saat ərzində Əl-Əqsa məscidi ətrafından çəkilməsi tələb edilib. Bildirilib ki, tələb yerinə yetirilməsə, növbəti addımlar atılacaq.

Qeyd edək ki, ötən gün Həmas oxşar xəbərdarlıq etmiş, tələb yerinə yetirilmədiyinə görə İsrailə raket zərbələri endirilmişdi.

