Xəbər verdiyimiz kimi xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ağadadaş Ağayev bu gün ağır əməliyyata girəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hacı Nuran sosial media hesabında paylaşım edib. O, xalq artisti ilə videosunu paylaşaraq ona dua etmələri üçün izləyicilərinə səslənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.