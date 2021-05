Son 24 saat ərzində Qəzza zolağından İsrailə 1000-ə qədər raket atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlar nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib. Yaralılar var. İsrail buna cavab olaraq Qəzza zolağında 500 hava əməliyyatı təşkil edib. Hücumlar zamanı Həmasın əsas üzvləri öldürülüb. Həmçinin 35 dinc insan həlak olub. Çox sayda mülki şəxs yaralanıb.

Bu son illər İsrail və Fələstin arasında yaşanan ən böyük qarşıdurmadır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

