Prezident “Xarıbülbül” musiqi festivalında iştirak etmək üçün Şuşaya gedir - VİDEO

Prezident İlham Əliyev “Xarıbülbül” musiqi festivalında iştirak etmək üçün Şuşaya gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın instaqramda etdiyi paylaşımda bildirilib.

"Əziz bacılar və qardaşlar!

Böyük qürurla sizə bildirirəm ki, bu gün əlamətdar gündür. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunmuş bizim qədim doğma Şuşa şəhərimizdə “Xarıbülbül” musiqi festivalı dirçəlir. Neçə illik həsrətdən sonra əfsanəvi Cıdır düzündə yenidən Azərbaycan muğamı səslənəcək. Böyük məmnuniyyətlə Qarabağa səfərimizin görüntülərini sizinlə paylaşıram.



Dərin hörmət və sevgilərlə,



Sizin MEHRİBAN" - Mehriban Əliyeva instaqramda qeyd edib.

