ÜST "Covid-19" epidemiyasında son vəziyyəti açıqlayıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada "Covid-19" infeksiyasına yoluxma sayında son vəziyyəti açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxma sayının ötən həftə ilə müqayisədə dörd faiz azaldığı qeyd edilib.

“Dünyada COVID-19 yeni yoluxma və ölüm halları bu həftə bir qədər azalıb. Son həftədə 5,5 milyondan çox yoluxma, 90 mindən çox ölüm qeydə alınıb”, - deyə ÜST bəyan edib.



Bununla belə, təşkilat əlavə edib ki, istənilən halda koronavirusa yoluxma və ölüm hallarının sayı dünyada yüksək olaraq qalmaqdadır.

