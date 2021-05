Anidən qarşısına çıxan at səbəbindən sürücü qəza törədərək vəfat etdi - VİDEO

Balakən rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Katex kəndində qeydə alınıb. Zaqatala rayon sakini Rəvan Əhməyev idarə etdiyi “VAZ-21099” markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfil qarşısına at çıxıb. Bu zaman sürücü sükana nəzarəti itirərək idarə etdiyi maşını çaya aşırıb. Nəticədə sürücü də daxil olmaqla avtomobildə olan sərnişinlər; 54 yaşlı İmran Nəcəfov, 51 yaşlı Fərman Priyev və 31 yaşlı Mərdan Priyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, sürücü R.Əhməyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.