Sakit okeanında yerləşən ada dövləti Nauru Respublikasında koronavirusa yoluxma qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, 13 min nəfərin daimi yaşadığı adaya daxil olan bütün insanlar testdən keçirilir. Məlumata görə, bütün tədbirlərləyanaşı adanın bütün əhalisi bu həftdə peyvəndin ilk dozasını qəbul edib.

Bildirilir ki, adada koronavirusun olmaması xarici turistlərin də diqqətini cəlb edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.