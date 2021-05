Rusiyada son sutka ərzində daha 8217 nəfər yeni növ koronavirus Covid-19" infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyada COVID-19-a yoluxanların sayı 4 905 059 nəfərə çatıb.

Son sutka ərzində 355 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Ümumilikdə koronavirusdan ölənlərin sayı 114 311 nəfərə çatıb.

