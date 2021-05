İranın keçmiş dövlət başçısı Mahmud Əhmədinejad prezident seçkilərinə namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş prezidentin sözlərinə görə, namizədliyi qeydə alınmasa, seçkiləri boykot edəcək.

Qeyd edək ki, Mahmud Əhmədinejadın namizədliyi bəzi dairələr tərəfindən birmənalı qarşılanmır. İranda prezident seçkiləri iyun ayında keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.