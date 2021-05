Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışı baş tutub.

Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, telefon danışığında hər iki ölkənin həmfikir olmasının özlüyündə vacib mesaj olması vurğulanıb.

Türkiyə lideri böhran böyümədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının məsələyə müdaxilə etməsinin və İsrailə hücumları dayandırmaq üçün qəti çağırışlar edilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

