ŞİDDƏTLİ DÖYÜŞLƏR gedir: Silahlılar ordunun qərargahını ələ keçirdi

Əfqanıstanda Taliban qruplaşması paytaxt Kabil yaxınlığında yerləşən Narh rayonunu ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə hücuma keçən silahlılar sürətlə irəliləyərək rayonun mərkəzinə daxil olublar. Rayonun yaxınlığında yerləşən strateji önəmə məxsus orduya məxsus qərargah da terrorçuların nəzarətinə keçib.

Tələfat barədə məlumat verilmir. Ordu rayonu geri almaq üçün əks hücuma keçib.

Qeyd edək ki, Ramazan bayramı münasibətilə Taliban 3 günlük atəşkəs elan etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

