Həkim Zeynəbi öldürən əri: "Yaraşıqlı deyilsən" - FOTOLAR

Ankarada 47 yaşı Məhmət Ərdoğan adlı şəxs 8 ay əvvəl internetdə tanış olaraq ailə qurduğu həyat yoldaşını bıçaqlayaraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu 47 yaşlı qadının ikinci evliliyi olub və hadisə onun 14 yaşlı oğlunun gözləri qarşısında baş verib. Qatilin iddiasına görə, həkim olan həyat yoldaşı ona tez-tez “Sən yaraşıqlı deyiləsən. Səndən yaraşıqlısını tapıb evlənəcəm” deyib. Hadisə günü də tərəflər arasında bu fikirlərlə bağlı mübahisə düşüb.

Nəticədə Ərdoğan həyat yoldaşına qarşı güc tətbiq edib. Ərdoğan həbs edilib. Məhkəmə prosesi davam edir.

