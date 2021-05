Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində “OBA” marketdən oğurluq olub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbəri verir ki, həmin marketin müdiri Şaiq Salehova məxsus pul kisəsi oğurlanıb.

Pul kisəsində 1000 manata yaxın pul olub.

Hüquq-mühafizə orqanları faktla bağlı araşdırma aparır.

