Baydenə xəbərdarlıq edildi - ABŞ xalqı böyük təhlükə ilə üzləşib

ABŞ-da yüksək rütbəli keçmiş hərbçilərdən ibarət 124 nəfərlik qrup prezident Co Baydenə xəbərdarlıq məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda xalqın “böyük təhlükədə” olduğu vurğulanıb. Müəlliflərin iddiasında görə, prezident seçkilərində Baydenin lehinə saxtakarlığa yol verilib. İnsanların hüquqları kobud şəkildə pozulduğuna görə, amerika xalqı böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Məktubda Bayden adminstrasiyasının konstitusiya qanunlarını pozduğu və qanunsuz olaraq 50-dən çox qərar verdiyi qeyd edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.