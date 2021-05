Əsəbləri sakitləşdirən keşnişin 6 FAYDASI

Azərbaycan mətbəxində də geniş iştifadə olunan göyərti növü keşniş yalnız kulinariyada deyil, həmçinin digər sahələrdə – tibdə, aromaterapiyada, kosmetologiyada geniş istifadə edilir.

Tərkibində bol miqdarda üzvi turşular, efir yağları, vitaminlər, mikro və makro elementlər var.

Metbuat.az mətbəxdə keşniş bitkisinin müalivəci xüsusiyyətlərini təqdim edir:



1. Xolesterinin səviyyəsini aşağı salır



Keşnişin yarpaqlarında koriandrin maddəsi var ki, bu da yağ mübadiləsini tənzimləyərək "zərərli” xolesterinin miqdarını azaldır.



2. Ürəkbulanmanı aradan qaldırır



Keşniş bioloji aktiv maddələrlə zəngindir. Bu xüsusiyyəti sayəsində o, mədə pozulmasının qarışısını alır, ürək bulanması və qusmanı aradan qaldırır.

3. Sümükləri möhkəmləndirir



Keşniş kalsium mənbəyidir. Buna görə də o, sümüklərin möhkəm olması üçün çox vacibdir. Bu bitki sümüklərin əriməsinin qarşısını alaraq osteporozun əmələ gəlməsini aradan qaldırır.



4. Əsəbləri sakitləşdirir

Müasir zamanda insan demək olar ki, hər gün stressə məruz qalır. Keşnişin tərkibində olan sedativ xüsusiyyətə malik sakitləşdirici maddələr stressin əlamətlərini aradan qaldıraraq insanı rahatladır. Buna görə də əsəbi insanlar bu göyərtidən bolluca istifadə etməlidirlər.

6. Yuxuya yaxşı təsir edir

Gecələr yaxşı yatmaq istəyirsinizsə, o zaman bol keşniş yeyin. Tərkibində B vitamini və manqnezium olan keşniş təbii sakitləşdirici kimi təsir göstərərək bədəni və düşüncələri rahatladır.

Keşnişli smuzi resepti



Tələb olunan ərzaqlar:



•2 fincan təmizlənmiş və doğranmış ananas



•1 ədəd dondurulmuş və doğranmış banan



•1-1,5 fincan doğranmış keşniş



•1 x/q limon şirəsi



• 400 ml hind qozu südü



Bütün ərzaqları kokteyl aparatına qoyun və bircinsli kütlə alınana qədər əzin. Alınan smuzini gün boyunca içərək daha gümrah və yüksək əhval-ruhiyyədə qalacaqsınız. (medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.