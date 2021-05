Bakının Nizami rayonunda C.Naxçıvani və B. Çobanzadə küçələrinin kəsişməsində yeni inşa edilən obyektin qarşısında qanunsuz olaraq piyada səkisinin sahəsi daraldılmaqla parkinq yeri təşkil edilib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, səkinin zəbt olunması ilə bağlı zəruri addımlar atılacaq

Bu çərçivədə səkinin əvvəlcədən müəyyən olunan hüdudları boyunca təhlükəsizlik tumbaları qoyulacaq.

