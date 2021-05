Mayın 12-də Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısına və birinci xanıma görülən bərpa işləri ilə bağlı məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, burada səmərəli fəaliyyət üçün hərtərəfli şərait yaradılacaq və inzibati bina ən müasir səviyyədə yenidən qurulacaq.

Dövlət başçısı görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.