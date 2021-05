Yenilənib: Şuşadakı atəşfəşanlığın görüntüləri

Sosial şəbəkələrdə bu gecə Şuşada atəşfəşanlığın olacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı foto da yayılıb. Fotoda atəşfəşanlıq zamanı istifadə ediləcək raketlərin fotosu yer alıb.

Qeyd edək ki, atəşfəşanlığın Xankəndindən də görünəcəyini nəzərə alsaq ermənilərin necə pərt olduqlarını indidən düşünmək olar.

