Bu gün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalından sonra atəşfəşanlıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atəşfəşanlığın görüntülərini Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

“Arzular gerçəkləşir! Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm!”

