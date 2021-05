Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada "Xarıbülbül" musiqi festivalından sonra atəşfəşanlıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşadakı atəşfəşanlığı Xankəndidə də izləmək mümkün olub.

Bu barədə sosial şəbəkələrin erməni seqmentində paylaşım edilib. Həmin kadrları təqdim edirik.

