Bu gün Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı başa çatandan sonra, səhnə arxasında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, incəsənət nümayəndələri möhtəşəm günə öz rəqsləri ilə də rəng qatıblar.



Onlar bir araya gələrək Yallı gediblər, müxtəlif rəqslərin sədaları altında rəqs ediblər.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

