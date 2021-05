Bu gün Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) fətvasına əsasən, Ramazan bayramı Şəvval ayının 1-i - Ayın üfüqi ərazimizdə görünməsindən asılı olaraq mayın 13-nə təsadüf edir.



Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkə məscidlərində bayram namazı qılınmayacaq. İnsanlar yalnız evdə dini ibadətləri yerinə yetirə bilərlər.



Xatırladaq ki, Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd edilir.

