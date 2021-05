Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə “Azərenerji” ASC tərəfindən yeni tikilən 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.

Metbuat.az “Şuşa”yarımstansiyadan və Füzulidəki “Şükürbəyli” yarımstansiyasından “Şuşa” yarımstansiyasına 75 km məsafdə yeni çəkilən ikidövrəli 110 kilovoltluq elektrik ötürmə xəttindən hazırlanan xüsusi videoçarxı təqdim edir.

