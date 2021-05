Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün xalq artisti Ağadadaş Ağayev ağır əməliyyat keçirib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Hacı Nuran əməliyyatdan sonra sənətçini ziyarətə gedib. O, sosial media hesabında Ağadadaş Ağayevlə birlikdə görüntüləndiyi fotoları paylaşıb, əməliyyatının uğurla keçdiyini qeyd edib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

