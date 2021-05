Müdafiə Nazirliyi istefada olan general-polkovnikin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verdi

Müdafiə Nazirliyi istefada olan general-polkovnik Tofiq Ağahüseynovun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

"Görkəmli hərbi və dövlət xadimi, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin formalaşmasında və hərbi kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətlər göstərmiş istefada olan general-polkovnik Tofiq Yaqub oğlu Ağahüseynov vəfat edib.

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi T.Ağahüseynovun vəfatı ilə bağlı mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH rəhmət eləsin!

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi".

