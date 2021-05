Gürcüstan Azərbaycanla quru sərhədi açacaq - TARİX AÇIQLANDI

"Gürcüstan hökuməti quru sərhədlərini bir neçə həftədən sonra açmağı planlaşdırır".

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf naziri Natia Turnava jurnalistlərə deyib.

Onun sözlərinə görə, böyük ehtimal məhz həmin vaxt pandemiyanın üçüncü dalğası başa çatacaq: "Sərhədləri açmağı planlaşdırırıq. Bu, yaxın bir neçə həftə ərzində baş verə bilər".

Qeyd edək ki, Gürcüstan-Azərbaycan arasında quru sərhədlər vasitəsilə sərbəst gediş-gəliş pandemiyaya görə bir ildən çoxdur dayandırılıb.

