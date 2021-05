Bu il Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələri “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatının ilk partiyasını alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı, kontr-admiral Aleksey Neijpapa məlumat verib. Onun sözlərinə görə, “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatları Qara və Azov dənizlərinin təhlükəsizliyi üçün istifadə ediləcək.



“Biz gələcəkdə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri üçün pilotsuz uçuş aparatlarından daha çox istifadəyə diqqət ayıracağıq”, - deyə A.Neijpapa əlavə edib.

