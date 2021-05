Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözcüsü Mariya Zaxarovanın Bakıda çəkilən şəkli sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan və Rusiya Xarici işlər nazirlərinin mətbuat konfransında çəkilən şəkli birmənalı qarşılanmayıb. Nazirliyin rəsmi şəxsinin oturuşu tənqid olunub.

Solda Azərbaycan XİN sözcüsü Leyla Abdullayeva, sağda isə rusiyalı həmkarı Mariya Zaxarova.

