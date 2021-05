Azərbaycanda ağır qəza, ölən və yaralananlar var

Baş verən yol qəzasında ölən şəxsin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sürücünün övladı Qasımzadə Ruqiyyə Məhəmməd qızıdır.

Qəzada yüngül xəsarət alan digər sərnişin isə tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndərilib.

Cəlilabadda ağır avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Göytəpə şəhərində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "Nissan" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin ölən şəxsin sürücünün azyaşlı övladı olması bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

